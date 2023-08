Thyssenkrupp Quartalsbericht: 4. Quartal zeigt Rückgang trotz Aktienerholung

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

In 83 Tagen wird das Thyssenkrupp Unternehmen seine Quartalsbilanz für das 4. Quartal vorlegen. Es wird erwartet, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht sinkt und der Gewinn einen Rückgang verzeichnet. Auf Jahressicht prognostizieren die Analysten ebenfalls negative Zahlen. Die Thyssenkrupp Aktie hat in den letzten 30 Tagen eine leichte Veränderung erfahren. Analysten schätzen, dass der Aktienkurs in den nächsten 12 Monaten steigen wird und Aktionäre somit mit einem Gewinn rechnen können.

Das Thyssenkrupp Unternehmen mit Sitz in Essen, Deutschland wird in Kürze seine Quartalsbilanz für das vierte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt auf die Ergebnisse und fragen sich, wie sich Umsatz- und Gewinnzahlen entwickeln werden. Die aktuellen Schätzungen deuten darauf hin, dass sowohl der Umsatz als auch der Gewinn...