Thyssenkrupp: Potenzial von 28,48% - Kursziel bei 8,67 EUR

Die Aktie von Thyssenkrupp hat in letzter Zeit einen schwachen Trend aufgewiesen. Gestern fiel der Wert um 1,35%. In den letzten fünf Handelstagen sank er um insgesamt 8,19%, was zeigt, dass der Markt im Moment eher pessimistisch ist.

Dennoch sind die Analysten anderer Meinung und bescheinigen dem Unternehmen ein großes Potenzial. Im Durchschnitt sehen sie das mittelfristige Kursziel bei 8,67 EUR. Wenn sie Recht behalten sollten, hätte dies eine Steigerungsmöglichkeit von satten +28,48% zur Folge.

Von den aktuell untersuchten Analysten bewerten vier die Aktie als stark kaufenswert; zwei weitere sprechen sich eher vorsichtig optimistisch aus. Neun Experten plädieren für eine neutrale Haltung (“halten”). Allerdings glaubt immer noch einer daran die Aktie verkaufen zu müssen.

Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von “3,56”...