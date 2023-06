Thyssenkrupp: Potenzial von +23,05% - Kursziel 8,67 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Die Aktie von Thyssenkrupp verzeichnete gestern eine positive Kursentwicklung von +0,66%. In den vergangenen fünf Handelstagen erreichte sie insgesamt ein Plus von +3,01%. Die Stimmung am Markt ist somit optimistisch.

Bankanalysten sehen die Aktie als unterbewertet an und prognostizieren ein mittelfristiges Kursziel in Höhe von 8,67 EUR. Laut ihrer Schätzung bietet dies eine Chance auf einen Gewinn von +23,05%. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung. Während vier Analysten die Aktie als starkes Kaufsignal bewerten und zwei weitere als Kauf einschätzen, empfehlen neun Experten die Haltung der aktuellen Position und nur einer rät zum Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3.56.

Quelle: Finanzen.net