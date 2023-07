Thyssenkrupp: Potenzial für zukünftiges Wachstum - Kursziel bei 9,18 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Die Aktie von Thyssenkrupp hat in den letzten fünf Handelstagen eine Kursentwicklung von +0,11% hingelegt und am gestrigen Tag ein Plus von +4,73% erreicht. Der Markt scheint derzeit relativ neutral gestimmt zu sein.

Analysten sind jedoch der Meinung, dass die Aktie aktuell nicht richtig bewertet ist. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 9,18 EUR und bietet somit ein potentielles Kurspotenzial in Höhe von +27,25%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des neutralen Trends der jüngsten Marktentwicklung.

Vier Analysten empfehlen die Aktie als starken Kauf und zwei weitere setzen das Rating auf “Kauf”. Acht Experten haben sich weitgehend neutral positioniert mit einer Bewertung als “halten” während nur noch ein Analyst davon ausgeht, dass die Aktie verkauft werden sollte. Somit bleibt der Anteil...