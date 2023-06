Thyssenkrupp: Potenzial für Kursanstieg um 21,33% auf 8,67 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Am gestrigen Handelstag konnte Thyssenkrupp einen Anstieg von +0,76% verzeichnen und liegt damit in den letzten fünf Tagen bei einem Plus von insgesamt +4,44%. Der Markt scheint also derzeit eher optimistisch zu sein.

Aktuell wird das mittelfristige Kursziel für die Aktie von Thyssenkrupp bei 8,67 EUR gesehen. Das entspricht einem Potenzial von +21,33%, wenn sich die Einschätzung der Bankanalysten bewahrheitet. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Ansicht nach dem positiven Trend der jüngsten Kursentwicklung.

Vier Analysten empfehlen aktuell den Kauf der Aktie und zwei weitere sehen sie als “Kauf”. Neun Experten halten sie weitgehend neutral und ein weiterer ist immer noch skeptisch und empfiehlt einen Verkauf. Zusammen ergibt dies eine positive Einschätzung durch etwa 37,50% aller Analysten.

Das bekannte Guru-Rating...