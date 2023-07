Thyssenkrupp: Potenzial für Kursanstieg - 9,18 EUR als Zielmarke

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Nach Ansicht von Analysten ist die Aktie von Thyssenkrupp derzeit unterbewertet. Das potenzielle Kursziel liegt +25,79% über dem aktuellen Wert.

• Thyssenkrupp konnte am 25.07.2023 einen Anstieg von +1,42% verzeichnen

• Das Kursziel der Aktie wird bei 9,18 EUR angesetzt

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,60

Am gestrigen Tag konnte das Unternehmen Thyssenkrupp eine positive Entwicklung am Finanzmarkt verbuchen (+1,42%). Damit summierten sich die Ergebnisse der letzten fünf Handelstage auf insgesamt +0,33%, was auf eine momentan eher neutrale Stimmung schließen lässt.

Ob ein derartiger Anstieg erwartet wurde? Die Meinungen sind eindeutig.

Aktuell beträgt das prognostizierte Kursziel für Thyssenkrupp 9,18 EUR.

Laut durchschnittlicher Schätzung der Bankanalyst*innen besitzt die Aktie mittelfristig Potenzial bis zu einem...