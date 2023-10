Thyssenkrupp: Potenzial auf 8,67 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Die Aktie von Thyssenkrupp wird derzeit laut Analysten nicht optimal bewertet. Das wahre Kursziel liegt bei +29,09% des aktuellen Kurses.

• Die Aktie von Thyssenkrupp hatte am 13.10.2023 eine Wertentwicklung von -0,74%

• Das aktuelle Kursziel beträgt 8,67 EUR

• Der Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,62

Thyssenkrupps Aktienkurs hat gestern um -0,74% zugelegt und summierte sich damit mit einem gesamten Plus von +1,36% in den vergangenen fünf Handelstagen bzw. einer vollständigen Handelswoche an positiven Ergebnissen. Der Markt scheint zurzeit relativ optimistisch zu sein.

Ob die Bankanalysten eine solche Entwicklung erwartet haben? Eines ist sicher: Sie sind eindeutig in ihrer Einschätzung.

Zurzeit wird das mittelfristige Kursziel der Thyssenkrupp-Aktie im Durchschnitt bei 8,67 EUR gesehen. Sollte dies tatsächlich eintreffen...