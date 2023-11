Thyssenkrupp Nucera die bessere Nel? Wachstum. Hohe Investitionen. Schwarze Zahlen. Auftragspolster.

thyssenkrupp nucera gewährte einen Ausblick auf die Entwicklung im letzten Quartal, geendet am 30.09.2023 und bei den Dortmundern Q4 des Geschäftsjahres 22/23. Bevor am 18.12. die konkreten Zahlen veröffentlicht werden, reichen die Eckpunkte für eine Einschätzung. Anders als eine Nel, die seit langer Zeit von „goldenen Zeiten“ träumt, die eine vollautomatische Serienfertigung von Elektrolyseuren aufgebaut hat, die von „anstehenden“ Grossaufträgen spricht – und in diesem Jahr neben beeindruckenden Umsatzsteigerungen immer noch tiefrote Zahlen melden musste, sieht es bei thyssenKrupp nucera aus. Auch in Dortmund erwartet man „goldene Wasserstoffzeiten“, aber man hat bereits diverse Grossaufträge in den Büchern, fertigt Elektrolyseure in Grossserie, investiert kräftig in Wachstum und kann trotzdem noch unter dem Strich schwarze Zahlen liefern.

Gut – thyssenKrupp nucera hat mit dem Chlor-Alkali-Geschäft einen nicht-Wasserstoffbereich, der derzeit mit sehr guten Ergebnissen das Wasserstoffhochlaufen finanziert. Aber trotzdem scheint man in Dortmund die Nase vorne zu haben:

Abarbeiten eines Auftragsbestands bei thyssenKrupp nucera in Dimensionen, wie sie in Norwegen noch Zukunftsmusik sind.

Dass NEOM mit einem Auftragsvolumen von 2 GW in 2022 der absolute Lottogewinn für thyssenKrupp nucera war und deshalb in diesem Jahr die Auftragseingänge das Vorjahr nicht toppen können, war zu erwarten. Aber trotzdem ein scheint man in Dortmund mit dem Auftragseingang zufrieden – wenn auch aktuell „ein wenig unter den Erwartungen“. Mit dem Blick auf noch bessere Zahlen im nächsten Geschäftsjahr: „deutlicher Anstieg des Auftragseingangs für GJ 2023/24 erwartet aufgrund des >700 MW Auftrags von H2 Green Steel und der geplanten Umwandlung von Kapazitätsreservierungen in bindende Verträge.“ Bei Nel sieht man andere Dimensionen – andere Umsätze.



Nel – thyssenKrupp nucera zwei verschiedene Ligen.

Neben dem Auftragseingang interessiert auch der Auftragsbestand. Und dazu gab es beim Börsengang im Sommer folgende Zahlen: thyssenkrupp nucera verfüge über einen Auftragsbestand im Wert von rund 1,4 Mrd EUR. Dazu sollen die kontraktierten Projekte zusammen eine installierte Elektrolyseleistung von rund 3 GW umfassen, hiess es weiter. Und im Vergleich dazu Nel? Bei einem Wechselkurs von 0,08 EUR/NOK liegen die Norweger bei rund 20% des Auftragsbestands der Dortmunder:

Nel meldete einen Anstieg des Umsatzes um 121 % im Vergleich zum gleichen Quartal des Vorjahres. Der Geschäftsbereich Elektrolyseure stieg um 116% und der wesentlich kleinere Bereich Fueling um 143%. Elektrolyseure sind das größte Segment von Nel und machen 79% (Q3 2022: 71%) des Gesamtumsatzes in diesem Quartal. Jedoch gab es auch weiterhin hohe Verluste:“Net loss of NOK -226 million (Q3 2022: -260)“

Und thyssenKrupp nucera? Gewinne! Umsatzwachstum im Segment alkalische Elektrolyse so ungefähr Faktor 10 – noch viel besser als Nel.

Bei der Ertragssituation hilft natürlich das alte Stammgeschäft. Denn das Chlor-Alkali-Geschäft (CA) erlebt gerade eine Boomphase: Im Gesamtjahr 2022/23 erreicht thyssenkrupp nucera im CA-Geschäft einen Auftragseingang auf Rekordniveau. Der Umsatz im Gesamtjahr verzeichne einen beschleunigten Anstieg, vor allem aufgrund des dynamischen Wachstums im (alkalischen) Elektrolyseur-Geschäft(AWE), das in direkter Konkurrenz zu Nel’s Hoffnungsträger steht. Dies spiegele den Fortschritt der laufenden Projekte – insbesondere NEOM – wider. Das EBIT übertreffe das Vorjahresniveau, angetrieben durch höhere Umsätze im AWE-Geschäft, einen verbesserten Projektmix und eine effizientere Projektabwicklung sowohl im CA- als auch im AWE-Geschäft. Höhere Aufwendungen für den organisatorischen Kapazitätsausbau zur Umsetzung der Wachstumsstrategie könnten dadurch mehr als kompensiert werden.

Konkrete Zahlen für das Quartal zum 30.06.2023 als „Fingerzeig“ – Nel locker in einem Jahr überholt

thyssenKrupp konnte den Umsatz im dritten Quartal mit 187 Mio EUR im Vergleich zur entsprechenden Vorjahresperiode (99 Mio) fast verdoppeln. Angetrieben wurde das Umsatzwachstum in erster Linie durch die Abwicklung von Großprojekten wie die Gigawatt-Anlage in Saudi-Arabien (NEOM) und die Anlage im Hafen von Rotterdam(Shell) in den Niederlanden im Bereich der alkalischen Wasserelektrolyse. In diesem Bereich hat sich der Umsatz mit 110 Mio EUR im Vorjahresvergleich verelffacht (Vorjahresperiode: 10 Mio) und übertraf erstmals den Umsatzanteil des traditionellen Chlor-Alkali-Geschäfts. Im Chlor-Alkali-Bereich lag der Umsatz mit 77 Mio EUR unter dem der Vorjahresperiode (89 Mio) mit einem sehr starken, hochmargigen Service-Geschäft.

Für das ganze Jahr sollte es gut aussehen.

Für das Geschäftsjahr 2023/24 erwarte und plane thyssenkrupp nucera eine beschleunigte Steigerung der Kosten im Zusammenhang mit dem organisatorischen Aufbau, um das anhaltende alkalische Elektrolyse Wachstum weiter zu unterlegen. Insgesamt spiegele die Geschäftsentwicklung von thyssenkrupp nucera im abgelaufenen Geschäftsjahr eine wahre Erfolgsgeschichte wider, geprägt von Rekorden und einem klaren Fokus auf die erfolgreiche Umsetzung der strategischen Ziele. Mit diesen mehr oder weniger allgemeinen Angaben muss der Kapitalmarkt nun bis zum 18.12.2023 zufrieden sein. War diese „Vorabmeldung“ hilfreich? Wohl besser als nichts, aber auch neue Fragen aufwerfend.

Bewertung – im Vergleich? Momentaufnahme: Nel noch 1,16 Mrd EUR „wert“, thyssenKrupp nucera kommt auf 2,09 Mrd EUR.

Hier kann sich der Anleger dazu jetzt ein paar Fragen stellen: Passt diese Bewertungsdifferenz zu den aktuellen Zahlen? Wie sehen die Erwartungen an Umsatz, Gewinn und Auftragseingang in nächster Zeit aus? Sind nicht beide Aktien derzeit noch deutlich zu hoch bewertet? Wie sehen die Perspektiven im Wasserstoffmarkt aus? Werden Nel oder thyssenKrupp oder beide zu denen gehören, die die Ernte einfahren können? Ist die Branche nach den häufigen Kursenttäuschungen diverser Pureplayer überhaupt noch für Kapitalanleger investierbar oder interessant? Und wenn man das bejahen kann, welche Aktie – Nel oder thyssenKrupp – ist interessanter?