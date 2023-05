Thyssenkrupp: Kursziel bei 8,62 € - Potenzial von +33,56%

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Die Aktie von Thyssenkrupp ist laut Bankanalysten derzeit unterbewertet und weist ein mittelfristiges Kursziel in Höhe von 8,62 € auf. Dies entspricht einem Kurspotenzial von +33,56% für Investoren.

Am letzten Handelstag konnte die Aktie eine positive Entwicklung mit einem Plus von 0,22% verbuchen. Jedoch zeigt sich insgesamt eine negative Marktentwicklung in den vergangenen fünf Handelstagen mit einem Minus von 0,77%.

• Thyssenkrupp: Am 03.05.2023 mit +0,22%

• Das Kursziel liegt bei 8,62 €

• Guru-Rating: weiterhin bei 3,59

Laut vier Analysten sei die Aktie aktuell ein starker Kauf und drei weitere Experten bewerten sie als “Kauf”. Neun weitere Experten sehen das Potenzial der Aktie neutral (“halten”), während nur einer einen “Verkauf” empfiehlt.

Allerdings...