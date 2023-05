Thyssenkrupp: Kursziel bei 8,62 € – Analysten sehen großes Potenzial

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Die Aktie von Thyssenkrupp ist nach Ansicht von Analysten nicht angemessen bewertet.

Das reale Kursziel liegt um +33,56% über dem derzeitigen Wert.

• Thyssenkrupp legte am 03.05.2023 um +0,22% zu

• Das Kurspotenzial beträgt laut Bankanalysten +33,56%

• Guru-Rating unverändert bei 3,59

Gestern verzeichnete die Thyssenkrupp-Aktie an der Börse ein Plus von +0,22%.

Damit summierte sich das Ergebnis der vergangenen fünf Handelstage auf -0,77%, was einen relativ pessimistischen Markt widerspiegelt.

Obwohl einige Expert*innen eine solche Entwicklung erwartet hatten und einig sind in ihrer Einschätzung bezüglich des mittelfristigen Kursziels für diese Aktie bei 8,62 € (was einem großen Potential entspräche), teilen andere Fachleute diese Meinung aufgrund eines schwachen Trends in jüngster Zeit nicht.

Aktuell empfehlen vier...