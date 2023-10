Thyssenkrupp: Kurspotenzial von +30,69% - Aktie ist unterbewertet

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Aktuellen Analysen zufolge wird die Aktie von Thyssenkrupp derzeit nicht adäquat bewertet. Das wahre Kursziel liegt bei 8,67 EUR – was einem Potenzial von +30,69% entspricht.

Am gestrigen Handelstag verzeichnete Thyssenkrupp einen Rückgang um -0,60%. In den vergangenen fünf Handelstagen fielen die Ergebnisse sogar auf -3,27%. Die Stimmung am Markt ist entsprechend pessimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für Thyssenkrupp beträgt laut Bankanalysten 8,67 EUR. Dies bietet Investoren ein Potenzial in Höhe von +30,69%, sofern sich diese Einschätzung bewahrheitet. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Meinung nach dem schwachen Trend der letzten Zeit.

4 Analysten sehen das Unternehmen als stark kaufenswert an und weitere 3 als kaufenswert aber ohne Euphorie. 8 Experten halten ihre Position weitgehend neutral (“halten”)....