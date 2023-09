Thyssenkrupp: Kurspotenzial von +24,28% eröffnet - Zielkurs bei 8,21 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Die Aktie von Thyssenkrupp hat in der vergangenen Woche eine negative Entwicklung erfahren. Gestern betrug die Kursentwicklung am Finanzmarkt -0,06%, was zu einem Fünf-Tage-Ergebnis von insgesamt -3,42% führt. Derzeit liegt das Kursziel für Thyssenkrupp bei 8,21 EUR und damit 24,28% über dem aktuellen Wert.

• Ergebnisse der letzten fünf Handelstage mit Verlust von -3,42%

• Drei Ratings mit “Kaufen” oder besser

• Anteil optimistischer Analysten beträgt +40%

Laut Durchschnittsbewertung der Bankanalysten ist die Aktie mittelfristig ein starker Kauf. Konkret empfehlen vier Analysten den Kauf und zwei weitere teilen diese Einschätzung trotz schwacher jüngster Kursentwicklung. Acht Experten haben sich neutral positioniert und nur einer rät weiterhin zum Verkauf.

Das Guru-Rating hat sich ebenfalls verbessert und liegt nun bei 3,60...