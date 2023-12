Thyssenkrupp-Investoren können es immer noch nicht glauben

Anleger-Sentiment und technische Analyse zeigen neues Bild für Thyssenkrupp

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Thyssenkrupp war in den letzten zwei Wochen neutral, ohne wesentliche Richtungsausschläge in der Kommunikation. Allerdings sind in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen an Bedeutung gewachsen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation zeigen jedoch, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Thyssenkrupp insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Ein weiterer Indikator, der Relative Strength-Index (RSI), zeigt auf, dass sich die Kursentwicklung von Thyssenkrupp im neutralen Bereich befindet. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 33,9 und führt zur Einstufung "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 58,44 ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des RSI.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Thyssenkrupp in den letzten 12 Monaten eine Outperformance in der "Metalle und Bergbau"-Branche erzielt hat. Während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -5,83 Prozent gefallen sind, konnte Thyssenkrupp eine Performance von 15,35 Prozent verzeichnen, was einer Outperformance von +21,18 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor konnte Thyssenkrupp eine Überperformance von 21,18 Prozent erzielen. Diese starke Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Thyssenkrupp bei 12, im Vergleich zu einem Branchendurchschnitt von 102,5. Dies bedeutet, dass Thyssenkrupp unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

Insgesamt zeigen sowohl das Anleger-Sentiment als auch die technische und fundamentale Analyse, dass Thyssenkrupp derzeit eine "Neutral"-Bewertung erhält, wobei die Outperformance in der Branche und die Unterbewertung des Kurs-Gewinn-Verhältnisses positiv hervorgehoben werden.