Thyssenkrupp in Erwartung der Quartalszahlen: Prognosen und Auswirkungen auf den Aktienkurs

In nur 93 Tagen wird Thyssenkrupp, ein in Essen ansässiges Unternehmen in Deutschland, seine Quartalsbilanz für das vierte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt darauf, welche Umsatz- und Gewinnzahlen präsentiert werden. Zudem interessiert sie, wie sich die Thyssenkrupp-Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt hat.

Die Thyssenkrupp-Aktie hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,43 Mrd. EUR und wird bald die neuen Quartalszahlen bekanntgeben. Analysten prognostizieren laut Datenanalyse einen leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal. Im vierten Quartal 2022 erzielte Thyssenkrupp einen Umsatz von 10,57 Mrd. EUR und nun wird mit einem Rückgang um -16,26 Prozent auf 8,85 Mrd. EUR gerechnet. Der Gewinn soll ebenfalls zurückgehen und voraussichtlich um -468,42 Prozent auf -1,44 Mrd. EUR fallen.

Besonders...