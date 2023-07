Thyssenkrupp: Bankanalysten sehen Kurspotential von +27,25% - Kursziel bei 9,18 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Die Thyssenkrupp-Aktie hat gestern an der Börse einen Verlust von -2,59% verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich damit ein geringfügiger Anstieg um +0,39%. Der Markt scheint also aktuell neutral eingestellt zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie von Thyssenkrupp liegt laut durchschnittlicher Einschätzung diverser Bankanalysten bei 9,18 EUR. Sollten diese Experten Recht behalten, würde dies ein Potenzial für Investoren von +27,25% bedeuten.

Allerdings teilen nicht alle Analysten diese optimistische Einschätzung aufgrund des aktuellen neutralen Trends der Aktie. Während vier Analysten sie als starkes Kaufsignal bewerten und zwei weitere positiv gestimmt sind (Kauf), halten acht Expert*innen die Aktie eher für eine Halteposition. Ein Analyst empfiehlt zudem den Verkauf der Aktien.

