Die Thyssenkrupp-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Die Beurteilung von Aktienkursen erfolgt nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Medien bezüglich Thyssenkrupp analysiert und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Thyssenkrupp in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft. Allerdings ergibt die Analyse von Handelssignalen eine "Schlecht" Bewertung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz, wurde in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Thyssenkrupp in den sozialen Medien festgestellt. Das Stimmungsbarometer zeigt an, dass die Marktteilnehmer positiv gestimmt sind. Die Intensität und Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie gibt Anzeichen darüber, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde deutlich mehr über Thyssenkrupp diskutiert als normal, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage zeigt, dass die Thyssenkrupp-Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Dieses Ergebnis basiert auf der Relation der Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über die Zeit.

Die technische Analyse zeigt, dass die Thyssenkrupp-Aktie sowohl auf längerfristiger (200-Tage-Durchschnitt) als auch auf kurzfristiger (50-Tage-Durchschnitt) Basis unter dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Somit zeigt sich, dass Thyssenkrupp auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen wird.