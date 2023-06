Thyssenkrupp: Analysten sehen Kursziel bei 8,67 EUR - ein Potenzial von +19,39%

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Die Thyssenkrupp-Aktie wurde kürzlich von Experten als unterbewertet eingestuft. Das mittelfristige Kursziel für das Unternehmen beträgt derzeit 8,67 EUR und würde Investoren damit ein potenzielles Wachstumspotenzial von +19,39% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese positive Einschätzung.

Der gestrige Handelstag war für Thyssenkrupp mit einer Kursentwicklung von -1,20% eher durchwachsen. In den vergangenen fünf Handelstagen konnte jedoch eine insgesamte positive Entwicklung in Höhe von +1,09% verzeichnet werden – was auf einen relativ optimistischen Markt hindeutet.

Das Guru-Rating des Unternehmens bleibt unverändert bei 3,56 und zeigt somit weiterhin eine überdurchschnittliche Performance an. Von den insgesamt 16 analysierenden Bankexperten empfehlen aktuell vier die Aktie als stark kaufenswert und zwei...