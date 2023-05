Thyssenkrupp: Analysten sehen Kurspotenzial von +29,43% - Aktuelles Kursziel bei 8,62 €

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Am gestrigen Handelstag verlor die Thyssenkrupp-Aktie an Wert und schloss mit einem Rückgang von -1,07%. In den vergangenen fünf Handelstagen stieg der Kurs jedoch um +4,49%. Die aktuelle Stimmung am Markt ist eher pessimistisch.

Bankanalysten sind der Ansicht, dass die Thyssenkrupp-Aktie momentan unterbewertet ist. Das mittelfristige Kursziel wird im Durchschnitt mit 8,62 € angegeben. Sollte dieses Ziel erreicht werden, hätte dies ein Kurspotenzial von +29,43%.

Einige Analysten teilen diese positive Einschätzung nicht aufgrund des aktuellen schwachen Trends. Dennoch empfehlen vier Experten den Kauf der Aktie und drei weitere setzen sie auf “Kauf”. Neun Analysten bewerten das Papier als “halten” und nur einer rät zum Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,59. Insgesamt sind somit noch 41,18% aller...