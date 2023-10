Thyssenkrupp: Analysten sehen Kurspotenzial von +26,27% - Kursziel bei 8,67 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Die Thyssenkrupp-Aktie konnte gestern um +0,29% zulegen und erreichte damit in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von insgesamt +1,66%. Dies zeigt die aktuelle Optimismus der Anleger am Markt.

Während einige Experten sich über diese Entwicklung freuen dürften, sind Bankanalysten der Meinung, dass das wahre Potenzial der Aktie noch nicht ausgeschöpft ist. Im Durchschnitt schätzen sie das mittelfristige Kursziel auf 8,67 EUR. Wenn sie damit richtig liegen sollten, ergibt sich für Investoren ein großes Potential mit einer möglichen Rendite von +26,27%.

Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung. Während vier als starke Kaufempfehlung aussprechen und drei zum Kauf raten (insgesamt also +43,75%), stehen acht Experten neutral zur Aktie und nur einer rät zum Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt mit 3,62 weiterhin...