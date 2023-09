Thyssenkrupp: Analyse zeigt Kurszielpotential von +15,47% - Expertenmeinungen geteilt

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Die gestrige Kursentwicklung der Thyssenkrupp-Aktie am Finanzmarkt lag bei -1,47%, was in Bezug auf die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage und einer vollständigen Handelswoche einen Rückgang von -3,53% bedeutet. Die Analysten sind sich einig, dass dies eine unterbewertete Einschätzung der Aktie darstellt.

Das mittelfristige Kursziel von Thyssenkrupp wurde mit 8,21 EUR bewertet. Wenn diese Prognose zutrifft, könnte das Unternehmen Investoren ein Potenzial für +15,47% bieten. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Meinung nach der jüngsten Entwicklung des schwachen Trends.

Insgesamt haben vier Analysten die Aktie als stark kaufenswert eingestuft und zwei weitere als kaufenswert beurteilt. Acht Experten vergeben aktuell das Rating “halten” und nur einer empfiehlt den Verkauf der Aktie.

Das entsprechende...