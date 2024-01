Thyssenkrupp Aktie: Das war nicht abzusehen!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Thyssenkrupp bei 5,828 EUR liegt, was einer Entfernung von -14,17 Prozent vom GD200 (6,79 EUR) entspricht. Dies ist aus charttechnischer Sicht ein "Schlecht"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 6,41 EUR. Dies bedeutet, dass ein weiteres "Schlecht"-Signal vorliegt, da der Abstand -9,08 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Thyssenkrupp-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Thyssenkrupp liegt bei 54,38, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 64,58 und ist ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Thyssenkrupp festgestellt werden. Daher wird das Kriterium des Sentiments mit "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen in Bezug auf die Stärke der Diskussion registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend bekommt Thyssenkrupp für diese Stufe daher ein "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende schüttet Thyssenkrupp auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,4 % aus, was 2,36 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 4,76 % ist. Dies führt zur Einstufung "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist als im Branchendurchschnitt.