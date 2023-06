Thyssenkrupp: Aktie unterbewertet - Potenzial von 18,80%

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Thyssenkrupps Kursentwicklung am Finanzmarkt betrug gestern +1,59%, was zu einer positiven Trendentwicklung in den vergangenen fünf Handelstagen führte. Der Markt scheint derzeit relativ optimistisch zu sein.

Das mittelfristige Kursziel von Thyssenkrupp liegt bei 8,67 EUR und bietet Investoren ein Potenzial von +18,80%. Die Meinungen der Bankanalysten sind jedoch geteilt. Während vier Analysten die Aktie als starkes Kaufsignal bewerten und zwei weitere sie als “Kauf” empfehlen, halten sich neun Experten zurück und vergeben “Halten”. Ein Analyst bleibt beim Verkaufsrating.

Dennoch ist eine optimistische Einschätzung durchaus verbreitet. Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 3,56 unverändert positiv.