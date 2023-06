Thyssenkrupp: Aktie unterbewertet - Kursziel bei 8,67 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Thyssenkrupps Aktienkurs fiel am Finanzmarkt am 16.06.2023 um -1,55%. In den vergangenen fünf Handelstagen lag der Gesamttrend jedoch bei +0,72%, was auf eine neutrale Marktstimmung hindeutet.

Die Bankanalysten sehen das aktuelle Kursziel von Thyssenkrupp bei 8,67 EUR und prognostizieren ein Potenzial von +19,82% für die mittelfristige Zukunft. Auch wenn nicht alle Analysten diese Einschätzung teilen, sind insgesamt 37,50% der Experten optimistisch gestimmt und empfehlen einen Kauf oder sogar einen starken Kauf.

Zusätzlich bestätigt das Guru-Rating mit einer Bewertung von “Guru-Rating ALT” die positiven Aussichten für Thyssenkump-Aktien.