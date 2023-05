Thyssenkrupp: Aktie unterbewertet - Kursziel 8,62 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Die Thyssenkrupp-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel liegt laut dem durchschnittlichen Guru-Rating und den Bankanalysten bei 8,62 EUR.

• Am 22.05.2023 stieg die Aktie um +0,47%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 8,62 EUR

• Aktuell sehen 41% der Analysten das Potenzial für einen starken Kauf

Am gestrigen Tag konnte Thyssenkrupp eine positive Entwicklung von +0,47% verzeichnen und erreichte somit in einer vollständigen Handelswoche ein Plus von insgesamt +7,62%. Die Marktstimmung ist daher aktuell eher optimistisch.

Das durchschnittliche Kursziel für Thyssenkrupp liegt bei 8,62 EUR und würde damit ein Potential von +25% bedeuten. Allerdings sind nicht alle Bankanalysten dieser Meinung. Vier Experten raten zum Kauf der Aktien während drei weitere sie als “Kauf” einstufen aber mit...