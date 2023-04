Thyssenkrupp: Aktie unterbewertet - Kursziel 8,36 €

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Die Aktie von Thyssenkrupp wird von Analysten als unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel liegt bei 8,36 €, was einem Abstand von -14,28% zum aktuellen Kurs entspricht.

• Thyssenkrupp: Null Veränderung am 14.04.2023

• Kursziel für Thyssenkrupp beträgt 8,36 €

• Guru-Rating für Thyssenkrupp jetzt bei 8,36 nach zuvor 8,36

Am letzten Handelstag verlief die Entwicklung der ThyssenKrupp-Aktie stabil mit einer Null-Veränderung.

In den letzten fünf Handelstagen ergab sich jedoch eine negative Performance in Höhe von insgesamt -5,91%.

Der Markt erscheint momentan eher pessimistisch eingestellt.

Obwohl es in letzter Zeit keine guten Nachrichten gab scheinen Bankanalysten optimistisch zu sein bezüglich des mittelfristigen Ziels der Aktie auf dem Niveau von 8,36 EUR.

Doch wenn sie recht haben sollten gibt es ein mögliches Risiko für...