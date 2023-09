Thyssenkrupp - Aktie unterbewertet: Kursziel 8,21 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Die Thyssenkrupp-Aktie ist derzeit laut Analystenmeinung nicht angemessen bewertet. Das wahre Kursziel liegt bei +15,02% über dem aktuellen Kurs.

• Thyssenkrupp stieg am 08.09.2023 um +1,19%

• Aktuelles Kurspotenzial von +15,02% bei einem Kursziel von 8,21 EUR

• Guru-Rating jetzt bei 3,60 statt vorherigem Wert von ebenfalls 3,60

Am gestrigen Handelstag konnte die Thyssenkrupp-Aktie einen Anstieg um +1,19% verzeichnen. Dies führt zu einer Gesamtbilanz für die letzten fünf Handelstage – also eine ganze Woche – mit einem Verlust in Höhe von -1,08%. Der Markt scheint demnach gegenwärtig eher pessimistisch eingestellt zu sein.

Obwohl dies keine erwartete Entwicklung durch Bankanalysten war und eindeutige Stimmung herrscht im Hinblick auf das aktuelle Potenzial:

Das mittelfristige Kursziel für Thyssenkrupp beträgt momentan 8,21...