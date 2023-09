Thyssenkrupp: Aktie um +15,02% unterbewertet - Kursziel bei 8,21 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Gestern verzeichnete Thyssenkrupp an der Börse einen Anstieg von +1,19%. Über die letzten fünf Handelstage hinweg ergibt sich allerdings ein Verlust von -1,08%, was auf Pessimismus am Markt hindeutet.

Bankanalysten sind jedoch anderer Meinung und sehen das wahre Potenzial der Thyssenkrupp-Aktie. Das mittelfristige Kursziel beträgt laut Expertenschätzungen 8,21 EUR. Somit bietet sich Investoren eine Chance auf eine Rendite von +15,02%. Obwohl nicht alle Analysten diese Einschätzung teilen und einige sogar skeptisch bleiben, empfehlen vier Experten den Kauf der Aktien.

Nur einer ist der Auffassung, dass die Aktie verkauft werden sollte – insgesamt gibt es also Grund zur Optimismus mit einem positiven Guru-Rating von 3,60 nach zuvor auch schon 3,60.

Insgesamt bleibt festzuhalten: Die aktuelle Bewertung der Thyssenkrupp-Aktie...