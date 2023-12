Thyssenkrupp Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Thyssenkrupp erhält positive Aufmerksamkeit in den sozialen Medien, was zu einem Anstieg der Stimmung bei den Marktteilnehmern führt. Dies hat zur Folge, dass die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Es wird auch häufiger über das Unternehmen diskutiert, was auf eine wachsende Aufmerksamkeit seitens der Anleger hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher positiv bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Thyssenkrupp-Aktie eine neutrale Bewertung erhält. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zu. Für die Thyssenkrupp-Aktie ergibt sich ein neutraler Wert für den RSI7 von 66,47 und für den RSI25 von 59,64. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Aus technischer Sicht wird die Thyssenkrupp-Aktie kurzfristig als "Schlecht" eingestuft, da der Kurs um 7,04 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage abweicht. Auch die langfristige Einschätzung fällt mit einer Abweichung von 7,04 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage negativ aus. Daher wird die Aktie technisch betrachtet insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite der Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Thyssenkrupp-Aktie mit einer Rendite von 37,65 Prozent mehr als 30 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die eine mittlere Rendite von 7,55 Prozent aufweist, liegt Thyssenkrupp mit 30,1 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.