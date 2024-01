Thyssenkrupp Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Thyssenkrupp schüttet eine Dividendenrendite von 2,4 % aus, was 2,36 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 4,76 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf den Ertrag.

Das Stimmungsbild bei Thyssenkrupp hat sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird das Sentiment als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Insgesamt erhält Thyssenkrupp daher ein "Schlecht" in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Thyssenkrupp-Aktie von 5.828 EUR ein "Schlecht"-Signal ist, da er sich um -14,17 Prozent vom GD200 (6,79 EUR) entfernt. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist mit einem Kurs von 6,41 EUR ein "Schlecht"-Signal auf, da der Abstand -9,08 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Thyssenkrupp-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt Thyssenkrupp mit einer Rendite von -2,83 Prozent mehr als 10 Prozent darüber. Ebenso übertrifft Thyssenkrupp mit einer Rendite von -12,84 Prozent die mittlere Rendite der "Metalle und Bergbau"-Branche um 10,01 Prozent. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.