Thyssenkrupp Aktie: Der nächste starke Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

In den letzten Wochen wurde bei Thyssenkrupp eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies ergibt sich aus der Auswertung von sozialen Medien, in denen negative Themen dominieren. Auch die Aufmerksamkeit für das Unternehmen ist rückläufig, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 69 und der RSI25 bei 67,97, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs mit 5,534 EUR 9,72 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was ebenfalls zu einer schlechten Einschätzung führt. Für die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -17,53 Prozent, was zu einer insgesamt schlechten charttechnischen Bewertung führt.

Im Branchenvergleich konnte Thyssenkrupp in den letzten 12 Monaten eine Performance von -2,83 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -16,85 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +14,02 Prozent für Thyssenkrupp. Auch im "Materialien"-Sektor lag das Unternehmen mit einer Überperformance von 14,02 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält Thyssenkrupp ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.