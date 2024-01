Thyssenkrupp Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Thyssenkrupp-Aktie: Analyse der Performance und Stimmung

Die Thyssenkrupp-Aktie hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -2,83 Prozent erzielt, was mehr als 8 Prozent über dem Durchschnitt der "Materialien"-Branche liegt. Im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die eine mittlere Rendite von -10,67 Prozent aufweist, liegt Thyssenkrupp mit 7,84 Prozent deutlich darüber. Dies führt zu einem positiven "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung rund um die Aktie wurde anhand von Beiträgen und Diskussionen im Internet bewertet. Dabei zeigte sich eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung war kaum vorhanden, was zu einem "Neutral"-Rating führte. Somit wurde der Aktie von Thyssenkrupp bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" vergeben.

Die technische Analyse ergab, dass der Aktienkurs von Thyssenkrupp aktuell bei 5,65 EUR liegt, während die 200-Tage-Linie bei 6,8 EUR verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich ein negatives Signal, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Thyssenkrupp-Aktie mit einem Wert von 97,22 als "überkauft" gilt, was zu einer weiteren Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, ergibt hingegen eine "Neutral"-Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Einschätzung der Thyssenkrupp-Aktie sowohl in Bezug auf die Performance als auch auf die Stimmung und die technische Analyse.