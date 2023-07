Thyssenkrupp: Aktie laut Analysten unterbewertet - Kursziel 9,18 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Die Thyssenkrupp-Aktie ist nach Analyse der Experten momentan nicht angemessen bewertet. Das tatsächliche Kursziel liegt um +26,66% über dem aktuellen Preis.

• Thyssenkrupp hat am 19.07.2023 einen Rückgang von -0,14% verzeichnet

• Das Kursziel für Thyssenkrupp beträgt 9,18 EUR

• Das Guru-Rating für Thyssenkrupp bleibt bei 3,60

Am gestrigen Handelstag musste die Aktie von ThyssenKrupp einen Verlust von -0,14% hinnehmen und in den letzten fünf Tagen betrug das Minus sogar -2,13%. Der Markt scheint also aktuell eher pessimistisch eingestellt zu sein.

Eine klare Stimmung lässt sich somit erkennen – aber haben die Bankanalysten diese Entwicklung bereits erwartet?

Die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten besagt daher auch, dass der Wert in naher Zukunft...