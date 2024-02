Thyssenkrupp Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Das Anleger-Sentiment für Thyssenkrupp war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, wie aus Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. An 11 Tagen dominierten positive Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren vor allem positive Themen zu verzeichnen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings zeigen tiefere Analysen der Kommunikation, dass in letzter Zeit hauptsächlich negative Signale im Vordergrund standen. Insgesamt erhält Thyssenkrupp auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche konnte Thyssenkrupp in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +12,27 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -15,1 Prozent gefallen sind. Auch im "Materialien"-Sektor lag die Aktie 12,27 Prozent über dem Durchschnittswert. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet weist die Aktie von Thyssenkrupp ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,99 auf, was 86 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 92,25. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung auf Basis der fundamentalen Analyse.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Thyssenkrupp derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt in Metalle und Bergbau, wodurch die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht" erhält. Die Differenz beträgt 2,86 Prozentpunkte (2,4 % gegenüber 5,26 %).

Insgesamt ergibt sich also eine positive Bewertung für Thyssenkrupp auf Basis des Anleger-Sentiments, der Branchenperformance und der fundamentalen Kennzahlen.