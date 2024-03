Thyssenkrupp Aktie: Ein handfester Grund

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum vergleicht. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Aktuell liegt der RSI von Thyssenkrupp bei 36,43, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Der RSI25, der sich auf 25 Tage bezieht, weist mit 68,49 ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hin, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Die Dividendenrendite von Thyssenkrupp beträgt derzeit 2,4 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,43 Prozent liegt. Daraus ergibt sich eine Differenz von -3,03 Prozent zur Branche, die zu einer schlechten Einschätzung der Dividendenpolitik der Aktie führt.

In der technischen Analyse schneidet die Thyssenkrupp-Aktie ebenfalls nicht gut ab. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt 28,02 Prozent unter dem aktuellen Kurs, was zu einer schlechten Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt mit einer Abweichung von -11,3 Prozent ein schlechtes Rating, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung der einfachen Charttechnik führt.

Die fundamentale Analyse deutet jedoch darauf hin, dass die Aktie von Thyssenkrupp unterbewertet ist. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt mit 12,99 insgesamt 87 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt, was zu einer guten Einschätzung führt.