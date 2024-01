Thyssenkrupp Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Der Relative Strength Index (RSI) der Thyssenkrupp liegt bei 48,7 und deutet darauf hin, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 68, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird und somit ein "Neutral" zugeordnet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Thyssenkrupp mit einer Rendite von -2,83 Prozent mehr als 11 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -13,36 Prozent kommt, liegt Thyssenkrupp mit 10,53 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung zeigt sich bei Thyssenkrupp eine durchschnittliche Aktivität. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Thyssenkrupp in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Thyssenkrupp-Aktie bei 6,78 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 5,762 EUR deutlich darunter liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 6,39 EUR ebenfalls eine Abweichung, die zu einem "Schlecht"-Rating führt. In Summe wird Thyssenkrupp auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.