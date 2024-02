Thyssenkrupp Aktie: Was soll die Aufregung?

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Die Finanzanalysten haben heute eine Bewertung der Dividendenpolitik von Thyssenkrupp veröffentlicht. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt aktuell 2, was eine negative Differenz von -2,81 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" ergibt. Aufgrund dessen erhält Thyssenkrupp eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Thyssenkrupp ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv gewesen. An neun Tagen dominierten positive Themen, während an vier Tagen die Diskussion von negativen Themen geprägt war. Auch aktuell zeigen sich die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Trotz automatischer Analysen, die vor allem "Schlecht"-Signale herausgefunden haben, wird Thyssenkrupp auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt positiv bewertet.

In Bezug auf die fundamentale Analyse wird die Aktie von Thyssenkrupp mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,99 bewertet. Dies liegt 86 Prozent niedriger als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau", was auf eine Unterbewertung hinweist. Daher wird die Aktie aus der Perspektive der fundamentalen Analyse als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Thyssenkrupp lässt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung feststellen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" in diesem Punkt.