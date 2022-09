Thyssenkrupp-Aktie: Was für ein Katastrophenjahr!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Das Börsenjahr 2022 dürfte als Katastrophenjahr in die Geschichte von Thyssenkrupp eingehen. Der traditionsreiche Stahl- und Technologiekonzern hat seit Jahresbeginn fast 60 Prozent seines Börsenwertes eingebüßt. In den beiden letzten Handelswochen hat sich der Absturz der Thyssenkrupp-Aktie noch einmal beschleunigt. Was steckt hinter dem Kursdesaster von Thyssenkrupp? Leiden unter den Energiekosten Es sind im Wesentlichen die hohen Strom- und Gaspreise.… Hier weiterlesen