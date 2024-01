Thyssenkrupp Aktie: Was bringt die Zukunft?

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Die Aktie von Thyssenkrupp wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen, und das wahre Kursziel wird etwa 40,00% über dem aktuellen Kursniveau gesehen.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 19.01.2024 verzeichnete Thyssenkrupp einen Kursrückgang von -0,53%. Dies führte zu einer Gesamtveränderung von -3,68% über die letzten fünf Handelstage, was eine pessimistische Stimmung am Markt widerspiegelt.

Kursziel und Analystenbewertungen

Das aktuelle Kursziel für Thyssenkrupp liegt bei 7,91 EUR, laut einer durchschnittlichen Meinung von Bankanalysten. Dies würde bedeuten, dass die Aktie derzeit ein Potenzial von +40,00% bietet, sofern sich die Prognosen bewahrheiten. Allerdings sind nicht alle Analysten optimistisch angesichts der jüngsten Kursentwicklung.

Vier Analysten bewerten die Aktie als starken Kauf, während drei weitere sie als Kauf einstufen. Acht Experten halten die Aktie für neutral und nur ein Analyst empfiehlt sie zum Verkauf. Dies bedeutet, dass immerhin noch 43,75% der Analysten optimistisch in Bezug auf Thyssenkrupp sind.

Guru-Rating

Zusätzlich zum oben genannten Bewertungsspektrum wird auch das Guru-Rating betrachtet, das zuvor auf “Guru-Rating ALT” lag. Diese positiven Einschätzungen zeigen, dass die Aktie von Thyssenkrupp trotz der aktuellen Marktentwicklung noch immer das Potenzial für eine positive Kursentwicklung aufweist.

