Thyssenkrupp Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die aktuelle Bewertung der Thyssenkrupp-Aktie durch Analysten zeigt, dass sie nach Meinung vieler Experten nicht angemessen bewertet wird. Das wahre Kursziel der Aktie liegt etwa 63,74% über dem aktuellen Kurs.

Kursentwicklung und Prognosen

Am 28.02.2024 verzeichnete Thyssenkrupp eine Kursentwicklung von +1,04%. Das aktuelle Kursziel für die Aktie wird auf 7,65 EUR geschätzt. Das Guru-Rating von Thyssenkrupp liegt nun bei 3,62.

Marktoptimismus und Analystenmeinungen

In den vergangenen fünf Handelstagen verzeichnete Thyssenkrupp eine Gesamtrendite von +5,34%, was auf einen relativ optimistischen Markt hindeutet. Die Analysten in den Bankhäusern zeigen sich ebenfalls optimistisch, denn sie schätzen das mittelfristige Kursziel der Aktie auf 7,65 EUR. Dies würde Investoren ein Potenzial von +63,74% bieten. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung, da einige von ihnen die Entwicklung eher neutral oder als Verkaufsgelegenheit betrachten.

Einschätzung der Analysten

Vier Analysten sind der Meinung, dass die Thyssenkrupp-Aktie ein starker Kauf ist, während drei weitere Analysten sie als kaufenswert einstufen, aber nicht euphorisch sind. Acht Experten positionieren sich neutral und empfehlen die Aktie zu halten. Lediglich ein Analyst ist der Meinung, dass die Aktie verkauft werden sollte.

Positive Einschätzung und Guru-Rating

Trotz der unterschiedlichen Meinungen der Analysten zeigt sich, dass immer noch 43,75% der Experten zumindest noch optimistisch bezüglich der Aktie sind. Diese positive Einschätzung wird durch den bewährten Trend-Indikator “Guru-Rating” untermauert, der zuvor auf “Guru-Rating ALT” lag.

Die aktuelle Situation zeigt, dass die Thyssenkrupp-Aktie viel Potenzial birgt, jedoch ist die Meinung der Experten gespalten. Anleger sollten daher die verschiedenen Einschätzungen der Analysten sorgfältig abwägen, bevor sie eine Investmententscheidung treffen.

