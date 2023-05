Thyssenkrupp-Aktie: Wahres Kursziel von 8,62 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Die Thyssenkrupp-Aktie ist laut Analysten derzeit unterbewertet und besitzt ein wahres Kursziel in Höhe von 29,62% über dem aktuellen Marktpreis.

• Thyssenkrupp fiel am 24.05.2023 um -1,22%

• Das aktuelle Kurspotenzial für Investoren beträgt +29,62%

• Der Guru-Rating von Thyssenkrupp liegt bei 3,59 nach zuvor ebenfalls 3,59

Gestern verzeichnete die Aktie einen Rückgang an der Börse um -1,22%, was insgesamt zu einem Minus von -5,51% innerhalb einer Handelswoche führt. Die Stimmung am Markt scheint daher pessimistisch.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 8,62 EUR gemäß den Bankanalysten. Wenn diese Prognose zutrifft und das Unternehmen sich positiv entwickelt, würde dies den Anlegern eine Rendite von +29,62% eröffnen. Einige Experten teilen jedoch nicht alle Meinungen aufgrund des jüngsten...