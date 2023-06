Thyssenkrupp-Aktie: Unfassbare Gewinne in Sicht - wo liegt das Kursziel?

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Die Thyssenkrupp-Aktie hat in den letzten Tagen Aufmerksamkeit erregt, da sich positive Entwicklungen sowohl in Bezug auf grünen Stahl als auch auf das Kursziel abzeichnen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck äußerte sich optimistisch über eine Großanlage für grünen Stahl und betonte, dass die Umsetzung im Sommer erfolgen könnte. Dieses Vorhaben würde nicht nur die Schaffung von Tausenden Arbeitsplätzen bedeuten, sondern auch den Weg für nachhaltige Stahlproduktion ebnen. IG-Metall-Vorstand Jürgen Kerner unterstützte diese Initiative und betonte die Dringlichkeit der Umsetzung. Als stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der Konzernmutter Thyssenkrupp AG hat er ein starkes Interesse an der Entwicklung des Unternehmens.

Baader Bank sieht Kursziel bei 16 Euro

Die positiven Aussichten erstrecken sich auch auf die...