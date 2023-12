Thyssenkrupp Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung von Aktien. Ein niedriges KGV deutet darauf hin, dass die Aktie preisgünstig erscheint. Im Vergleich zur Branche "Metalle und Bergbau" liegt das KGV von Thyssenkrupp mit einem Wert von 12,99 deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 102. Dies macht die Aktie auf Grundlage fundamentaler Kriterien als "günstig" einzustufen.

Auch in Bezug auf den Aktienkurs kann Thyssenkrupp mit einer guten Performance punkten. In den letzten 12 Monaten erzielte das Unternehmen eine Rendite von 15,35 Prozent, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt um -5,2 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +20,55 Prozent für Thyssenkrupp im Branchenvergleich. Auch im "Materialien"-Sektor konnte das Unternehmen eine Rendite erzielen, die 20,55 Prozent über dem Durchschnittswert liegt. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Performance erhält Thyssenkrupp in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment rund um die Aktie von Thyssenkrupp war in den letzten Wochen überwiegend positiv. Positive Diskussionen dominierten in sieben von zwölf Tagen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger überwiegend positiv gestimmt. Dieses Stimmungsbild führt zu einer insgesamt positiven "Gut"-Einschätzung für die Aktie.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass Thyssenkrupp derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (47,62 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (58,54) weisen auf eine neutrale Bewertung der Aktie hin.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Thyssenkrupp auf Basis fundamentaler Kriterien als "günstig" einzustufen ist und in Bezug auf den Aktienkurs sowie das Anleger-Sentiment positive Bewertungen erhält. Auch der Relative Strength Index deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit neutral bewertet wird.