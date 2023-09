Thyssenkrupp-Aktie: Überraschende Marktbewegungen!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Liebe Finanz-Interessierte,

Thyssenkrupp-Aktien bewegen sich seit Monaten um den 7-Euro-Mark. Nach einer Schwächephase in der Mitte des Augusts infolge des Quartalsberichts, sahen wir vergangene Woche einen Aufwärtstrend der Aktien dieses Essener Industriekonzerns. Bei Beginn dieser Woche jedoch wurde die Erholung gedämpft; am Montag verzeichnete der Xetra-Handel einen Rückgang von ungefähr zwei Prozent auf 7,22 Euro und am Dienstag ging es weiter abwärts im frühen Handel.

Ansichten zur Thyssenkrupp-Aktie sind geteilt

Zu den Kritikern zählt insbesondere die US-Bank JPMorgan: Sie senkte nach Veröffentlichung der Zahlen aus dem 2. Quartal vom 10. August das Kursziel für Thyssenkrupp von 6,70 auf 6,30 Euro und behielt eine “Neutrale” Einstufung bei. Analyst Moses Ola kürzte seine Schätzungen für das bereinigte operative...