Thyssenkrupp-Aktie: Sollten Sie jetzt kaufen?

Die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen will den Umbau des Stahlkonzerns mit mindestens einem dreistelligen Millionenbetrag unterstützen. So soll der Konzern künftig unter "Grünem Label" arbeiten können. Wird es gelingen, in Zeiten, in denen ohnehin schon wenig Energie vorhanden ist, das zu stemmen? In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die Thyssenkrupp-Aktie jetzt zu kaufen. Bei der Entscheidung über… Hier weiterlesen