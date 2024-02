Thyssenkrupp Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Thyssenkrupp herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 90,65 Punkten, was darauf hinweist, dass Thyssenkrupp überkauft ist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 74,18, was ebenfalls als überkauft betrachtet wird und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den RSI25 zur Folge hat. Insgesamt erhält das Thyssenkrupp-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ist die Thyssenkrupp derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 6,65 EUR, während der Kurs der Aktie bei 4,506 EUR liegt, was einer Abweichung von -32,24 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 5,83 EUR führt zu einer Abweichung von -22,71 Prozent und damit zu einer Einstufung als "Schlecht". Insgesamt entspricht dies dem Rating "Schlecht".

In Bezug auf fundamentale Daten beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) aktuell 12,99 und liegt damit 86 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 93 (Branche: Metalle und Bergbau). Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividende ist Thyssenkrupp mit einer Dividendenrendite von 2,4 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (5,2 %) niedriger zu bewerten. Die Differenz von 2,8 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht".