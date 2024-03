Thyssenkrupp Aktie: So nicht zu erwarten!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Der Aktienkurs von Thyssenkrupp hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" sehr gut entwickelt. Mit einer Rendite von -2,83 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 13 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur Branche "Metalle und Bergbau", die eine mittlere Rendite von -15,45 Prozent verzeichnet, liegt Thyssenkrupp mit 12,62 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung hat zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie geführt.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Thyssenkrupp als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 12,99 insgesamt 87 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Metalle und Bergbau", der bei 97,58 liegt.

Bei der technischen Analyse erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung, da der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -28,02 Prozent aufweist. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einer Abweichung von -11,3 Prozent unter dem aktuellen Schlusskurs, wodurch die Aktie auch hier mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Thyssenkrupp mit 2,4 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5,43 Prozent in der "Metalle und Bergbau"-Branche, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik des Unternehmens führt.