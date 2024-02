Thyssenkrupp Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Faktor bei der Bewertung von Aktien. Ein niedriges KGV deutet darauf hin, dass eine Aktie preisgünstig ist. Im Fall von Thyssenkrupp liegt das KGV bei 12,99, was unter dem Branchendurchschnitt von 93 liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen als günstig betrachtet werden kann, was zu einer positiven Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien führt.

Bezüglich des Sentiments und des Buzz im Netz zeigt die Kommunikation in den letzten Monaten eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch negativ, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung für Thyssenkrupp führt.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Thyssenkrupp im vergangenen Jahr eine Rendite von -2,83 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Überperformance darstellt und zu einer insgesamt guten Bewertung führt.

Allerdings fällt die Dividendenrendite mit 2,4% niedriger aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer schlechten Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.

Insgesamt zeigt die Aktienanalyse von Thyssenkrupp gemischte Ergebnisse, mit positiven und negativen Aspekten, die Anleger berücksichtigen müssen.