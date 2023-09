Thyssenkrupp-Aktie: Sensation in Berlin!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Die Thyssenkrupp-Aktie hat die Handelswoche mit einem Stand von 7.12 EUR beendet, was eine negative Wochenbilanz von -3.3 % bedeutet. Im aktuellen Monat beträgt das Minus nur 0.15 %. Angesichts des wirtschaftlichen und politischen Hintergrunds, wie etwa die mögliche Beteiligung des Staates an der Rüstungssparte von Thyssenkrupp, scheint die Aktie in einer schwierigen Phase zu sein. Doch gleichzeitig zeigt der 200-Tage-Durchschnitt (GD200) einen Aufwärtstrend. Für Anleger stellt sich die Frage: Ist es jetzt der richtige Zeitpunkt, um einzusteigen?

Politische Einflussfaktoren: Berlin entscheidet über Beteiligung