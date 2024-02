Thyssenkrupp Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Die Thyssenkrupp-Aktie befindet sich derzeit in einem Abwärtstrend, wie trendfolgende Indikatoren zeigen. Sowohl der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt (6,73 EUR) als auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt (6,25 EUR) liegen deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 5,448 EUR, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung hingegen wird positiv bewertet, da in den sozialen Medien in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positive Themen rund um Thyssenkrupp angesprochen wurden. Es wurden insgesamt 8 Schlecht-Signale ermittelt, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt, jedoch die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung ergibt.

In Bezug auf die Dividendenrendite erhält Thyssenkrupp eine "Gut"-Bewertung von unseren Analysten, da die aktuelle Dividendenrendite (2,4 Prozent) über dem Mittelwert (0,82) liegt.

Das Stimmungsbild rund um Thyssenkrupp hat sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den sozialen Medien wurde jedoch positiv bewertet, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Thyssenkrupp auf Basis der verschiedenen Indikatoren und Bewertungen eine überwiegend positive Einschätzung.