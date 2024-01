Thyssenkrupp Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Der deutsche Industriekonzern Thyssenkrupp wird aktuell als unterbewertet eingestuft, basierend auf fundamentalen Kriterien. Mit einem KGV von 12,99 liegt das Unternehmen unter dem Branchendurchschnitt von 102,44. Dies deutet auf eine positive Bewertung hin.

Die technische Analyse zeigt jedoch, dass der aktuelle Kurs der Thyssenkrupp-Aktie von 6,178 EUR um 9,41 Prozent unter dem GD200 (6,82 EUR) liegt. Ein "Schlecht"-Signal wird daher aus charttechnischer Sicht gegeben. Auch im Vergleich zum GD50, der bei 6,59 EUR liegt, ergibt sich ein negativer Abstand von 6,25 Prozent. Die technische Analyse bewertet daher den Kurs insgesamt als "Schlecht".

In Bezug auf die Performance der Aktie in den letzten 12 Monaten hat Thyssenkrupp jedoch eine Outperformance von 17 Prozent im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche erzielt. Während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -3,86 Prozent gefallen sind, konnte Thyssenkrupp eine Rendite von 13,13 Prozent verzeichnen. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich ebenfalls eine positive Einschätzung für Thyssenkrupp. Die Diskussionsintensität ist erhöht, was auf ein positives Signal hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen bleibt weitgehend unverändert, was zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung für die Thyssenkrupp-Aktie, basierend auf den verschiedenen Analysen und Bewertungskategorien.